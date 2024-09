Nel Tarantino in arrivo le mongolfiere da tutta Europa

È tutto pronto per il 'Canyon Balloon Festival: il Sud che non ti aspetti', la seconda edizione del più importante raduno internazionale di mongolfiere della Puglia che dal 4 al 6 ottobre 2024 porterà a Laterza, in provincia di Taranto, fino a 15 palloni colorati, provenienti dall'Italia e dall'Europa, che si alzeranno in volo all'alba e al tramonto. Tra i protagonisti del festival ci sarà anche il pilota di mongolfiere Paolo Bonanno, inserito nella 'Hall of Fame' dell'aerostatica mondiale, e terzo italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento e costruttore di bruciatori per palloni utilizzati da piloti italiani e stranieri.

La manifestazione, organizzata dal consorzio Landing on South Italy - Mongolfiere al Sud Italia, offrirà anche a terra numerose esperienze alla scoperta del patrimonio identitario dell'area ionica e dei suoi prodotti turistici tra percorsi enogastronomici nelle Masserie, escursioni in mare, gravine e chiese rupestri, trekking sul cammino materano, laboratori didattici per i più piccoli e iniziative sportive per tutta la famiglia. A Laterza si potranno ammirare le mongolfiere a terra che la sera si illumineranno come lampadine.

Canyon Balloon Festival è un evento promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese. "Il volo in mongolfiera - sottolinea Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - diventa il mezzo privilegiato per esplorare la bellezza della Terra delle Gravine. Una seconda edizione - aggiunge - che offrirà, nella tappa conclusiva, la possibilità di effettuare voli liberi sulla maestosa gravina accanto ad un programma di attività collaterali sempre più variegato in cui residenti, turisti e visitatori potranno immergersi nel patrimonio culturale ed enogastronomico locale".

"Il grande riscontro di partecipazione che abbiamo registrato l'anno scorso ci ha convinto ad investire anche nel 2024 su questo progetto - ha spiegato Francesco Ruggieri, accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia - raddoppiando il numero di mongolfiere presenti, da 8 dell'anno scorso alle 15 attese ora da tutta Europa".



