Ambasciatrice Palestina, '7 ottobre? Reazione popolo oppresso'

"Non mi sono mai sottratta dal parlare del 7 ottobre, però non vi siete mai fatti la domanda su come il nostro popolo ha vissuto prima del 7 ottobre? E questi muri che chiudevano i palestinesi dentro Gaza cosa comportavano, quale oppressione rappresentava per la nostra gente? Data la situazione a Gaza, sotto assedio da 17 anni, con l'80% delle acque non potabili, mancanza di cibo, di medicine e quant'altro, mi meraviglio che la gente si meravigli del 7 ottobre. È una reazione di un popolo oppresso che si ribella". Lo ha detto l'ambasciatrice della Palestina in Italia, Abeer Odeh, nel corso di un incontro organizzato nel capoluogo pugliese dalla comunità palestinese di Puglia e Basilicata e dal comitato per la pace Terra di Bari.

L'ambasciatrice ha aggiunto che la "comunità internazionale tramite la Corte di giustizia internazionale ha riconosciuto che la Palestina è occupata e che Israele deve ritirarsi". "Perchè allora - ha evidenziato - la resistenza ucraina viene" lodata "mentre quella del popolo palestinese viene condannata? Ci è stato tolto anche il diritto di ribellarci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA