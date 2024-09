Nel Leccese nasce la scuola di educazione civica

Un luogo in cui si impara a essere cittadini responsabili, in cui le lezioni dedicati e ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, consentono di apprendere nozioni utili alla realizzazione di una società sostenibile. È quanto si propone di fare la scuola di educazione civica che da venerdì prossimo a Tricase, in provincia di Lecce, intende insegnare come essere parte di una cittadinanza attiva.

Promossa dall'associazione Zona Pip- Progetti, idee, progresso, la scuola vuole sensibilizzare alla sostenibilità sociale, che include il tema dell'uguaglianza, della parità e della legalità, la sostenibilità ambientale che comporta l'analisi sul cambiamento climatico e l'individuazione di azioni mirate a prevenirne gli effetti e la sostenibilità economica che mira non solo a ridurre gli sprechi ma anche ad accresce la consapevolezza sulle povertà del mondo occidentale e sulle povertà più vicine.

"L'idea è provare ad avvicinare le nuove generazioni che hanno i loro linguaggi e i loro strumenti per leggere e interpretare i temi sociali, per affrontare i problemi e le sfide che attendono il pianeta", spiega Davide Indino, presidente di Zona Pip evidenziando che "la scuola è un progetto pienamente replicabile in qualsiasi realtà dove ci siano giovani che vogliono raccogliere questa nostra sfida e farla propria: non polemiche sterili, ma lavorare concretamente a una società più giusta". Il programma è preparato da soci e socie dell'associazione Zona PIP, composta da under 30, che selezioneranno temi e ospiti "intercettando le esigenze e le necessità degli studenti coinvolti". Il progetto prevede anche un contest tra le classi che potranno partecipare realizzando "un elaborato con i mezzi e il linguaggio che preferiscono su un tema che verrà poi presentato alla comunità per condividere stimoli, idee e riflessioni", spiegano i promotori.

Tra gli ospiti anche Gino Cecchettin, Andrea Catizone Folena, Giovanni Piccirilli, Emanuele Rimoli.



