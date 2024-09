E' tempo di cambiare musica,rassegna contro violenza sulle donne

'È tempo di cambiare musica' è il titolo della rassegna musicale di tre appuntamenti, il primo si terrà domani sera, promossa da Fondazione Teatro Petruzelli e Regione Puglia. Si tratta di tre concerti d'azione che si terranno a Bari contro la violenza sulle donne, si legge in una nota, "fortemente voluti dai consiglieri regionali Fabio Romito (Lega) e Francesco Paolicelli (Pd)".

L'evento è promosso in collaborazione con 'Una Nessuna Centomila' e 'Giraffa Onlus' e presenterà musiche commissionate a compositori di rilievo internazionale e racconti creati e recitati da "intense e significative" voci femminili, dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne.

Si comincia domani alle 20.30 al Teatro Petruzzelli con 'Il buio non ha voce', quattro storie dall'Antico Testamento per voce femminile e orchestra (commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli, al compositore Matteo D'Amico, con libretto di Rosella Postorino). Dirigerà l'orchestra del Teatro Petruzzelli Alessandro Cadario, voce recitante sarà Maddalena Crippa, mezzosoprano Marina Comparato.

Martedì 15 ottobre alle 20.30 al teatro Piccinni di Bari è in programma la lettura di un testo a cura di Daniela Baldassarra, autrice del testo e voce recitante. La serata proseguirà con 'Maysoon e Marjan', per trio d'archi, su commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli al compositore Fabio Vacchi.

Massimo Quarta (violino), Danilo Rossi (viola), Enrico Dindo (violoncello). Ad introdurre il tema della violenza sulle donne Maria Pia Vigilante, presidente Aps Giraffa.

Martedì 3 dicembre alle 20.30 al Teatro Piccinni la rassegna propone la lettura di un testo a cura di Viola Ardone, autrice del testo e voce recitante. Seguirà Trio per pianoforte, violino e violoncello, commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli a Luca Francesconi. Carlo Maria Parazzoli (violino), Francesco Dillon (violoncello), Andrea Lucchesini (pianoforte). Ad introdurre il tema del contrasto della violenza sulle donne Giulia Minoli, presidente 'UnanessunaCentomila'.



