Vito Gassi, il 29enne evaso dal carcere di Lecce il 14 settembre, è stato catturato. Era in una masseria abbandonata a Grumo Appula, in provincia di Bari, in compagnia della moglie 24enne. Alla vista degli agenti della polizia penitenziaria e dei carabinieri non ha opposto resistenza.



