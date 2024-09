Ragazza uccisa, c'è un indagato per favoreggiamento

C'è un indagato per favoreggiamento nel caso dell'omicidio di Antonella Lopez, la 21enne di Bari uccisa la sera tra sabato e domenica mentre si trovava all'interno della discoteca 'Bahia' di Molfetta e per il quale è stato fermato il 21enne Michele Lavopa, che ha confessato di essere l'autore materiale della sparatoria.

Lavopa, individuato dai carabinieri nel primo pomeriggio di ieri nella sua casa del quartiere San Paolo, si trova ora in carcere a Bari ed è indagato per l'omicidio della ragazza e per il tentato omicidio dei quattro giovani (tra 20 e 25 anni) rimasti feriti, tra cui anche Eugenio Palermiti, nipote omonimo del capoclan del quartiere Japigia di Bari.

Agli inquirenti, ha detto di essere scappato dal locale a piedi, dopo essersi liberato dell'arma, e di essere tornato a casa a bordo di un'auto guidata da un amico.

Dopo aver inizialmente dichiarato di aver buttato la pistola in mare, ha però reso altre dichiarazioni che hanno spinto i carabinieri a cercare l'arma nelle campagne di Bitonto, finora senza successo. Il giovane ha un precedente per rapina risalente a quando era minorenne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA