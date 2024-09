Polo Microinquinanti Taranto, Arpa 'non chiuderanno laboratori'

Arpa Puglia chiarisce in una nota, in merito alle preoccupazioni manifestate da sindacati ed esponenti politici sul possibile spostamento delle competenze del Polo di Specializzazione Microinquinanti del Dipartimento di Taranto dell'agenzia regionale, che "non vi è alcuna intenzione di chiudere laboratori o trasferire il personale addetto dalla sede di Taranto a Bari. La notizia è quindi priva di fondamento".

Il direttore generale Vito Bruno osserva che "nessun laboratorio sarà chiuso e nessun dipendente sarà trasferito da Taranto. La Direzione generale non ha previsto alcuna riduzione delle risorse o dei laboratori operativi nel territorio ionico.

L'organizzazione interna cui si fa riferimento riguarda normali processi di gestione operativa, tipici di una qualsiasi struttura agenziale, e non implica in alcun modo un depotenziamento delle attività o il trasferimento di personale della sede di Taranto".

"Ribadiamo il nostro impegno - ha sottolineato Bruno - a conservare le attività già svolte da Arpa Puglia a Taranto, continuando a mantenere l'alto livello di controllo e monitoraggio ambientale per il territorio ionico, garantito sino ad ora. In merito al Piano Taranto è incomprensibile qualsivoglia attacco nei confronti della Direzione di Arpa Puglia, che ha voluto fortemente l'attuazione di una norma - il decreto legge n. 98 del 9 giugno 2016, convertito con modifiche nella Legge n. 151 del 1 agosto 2016 - rimasta inapplicata sino alla nomina dell'attuale direttore generale che, in coordinamento con la Regione Puglia, ne ha perseguito l'attivazione".



