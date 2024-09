Attrarre in Puglia chi è emigrato, piano della Regione

Attrarre in Puglia chi è emigrato per motivi di lavoro o cittadini di altri Paesi offrendo opportunità di benessere e associando lavoro e contrasto allo spopolamento dei nostri territori. Questo l'obiettivo della strategia #mareAsinistra della Regione Puglia. Oggi sono stati presentati le iniziative e i progetti in attuazione della strategia #mareAsinistra, nella quale l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) svolge un ruolo fondamentale nella ricerca di talenti ad elevata specializzazione da inserire nel sistema produttivo regionale. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

"Oggi Arpal scende in campo per sostenere e strutturare la strategia di #mareAsinistra formando la banca dati di tutti i luoghi che sono in via di spopolamento e che quindi hanno una maggiore capacità di accoglienza di nuove famiglie, di nuovi professionisti, nuovi lavoratori, cercando di profilare tutte le necessità occupazionali della Regione" ha dichiarato Emiliano.

"Il mio sogno ovviamente - ha aggiunto - è che Arpal al più presto prenda contatto con tutte le ambasciate italiane nel mondo, in particolare in quei luoghi dove noi riteniamo di potere reclutare il personale che serve soprattutto all'attività turistica ma non solo, penso allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, alla informatica, ma in generale quelle figure che sono necessarie e che oggi purtroppo non riusciamo a trovare".

"Penso che oggi ci siano tutte le condizioni per rimanere in Puglia o addirittura per attirare cervelli fuori dalla Puglia" è il commento dell'assessore regionale Leo. "Questo lavoro che oggi presenta Arpal - ha evidenziato l'assessore Delli Noci - si sposa perfettamente con #mareasinistra, la strategia regionale che punta a rendere la Puglia attrattiva per tutti, giovani pugliesi e non pugliesi, imprese, startup, ricercatori e centri di ricerca attraverso interventi che riguardano tutte le politiche regionali".



