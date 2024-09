Ragazza uccisa e ferito boss emergente, ipotesi lotta clan

La 19enne Antonia Lopez, uccisa con colpi di pistola nella lite al Bahia beach di Molfetta (Bari), era la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato compiuto sul lungomare IX maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021. Il delitto fu compiuto - secondo l'accusa - da uomini che agirono per conto del clan mafioso Capriati di Bari vecchia e del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia, in lotta con gli Strisciuglio che avevano il predominio al San Paolo e San Girolamo.

Nell'agguato di ieri è rimasto ferito anche il ventenne Eugenio Palermiti, aspirante boss appartenente all'omonima famiglia mafiosa di Japigia.



