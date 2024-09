Donno (M5S), inaccettabili voti comprati per 30 euro a Brindisi

"Questi episodi nel 2024 sono inaccettabili. Condizionare l'elezione politiche, prendere un voto per 30 euro, sfruttare il disagio sociale, è inaccettabile". Lo ha dichiarato a Brindisi il deputato e coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, Leonardo Donno, a margine della conferenza stampa convocata dai rappresentanti territoriali del M5S, parlando dell'ipotesi di una presunta compravendita di voti durante le amministrative che si sono svolte nel capoluogo messapico nel maggio del 2023. Del presunto voto di scambio si parla nell'ordinanza di custodia cautelare notificata il 17 settembre scorso a cinque persone nell'ambito di un'inchiesta sui furti d'auto. Ricostruendo il profilo di uno dei cinque indagati, Vincenzo Corsano, negli atti si fa riferimento alla circostanza che il 53enne si sarebbe adoperato "nel procurare dei voti da parte di cittadini non meglio identificati, previo compenso di danaro pari a circa 30 euro per preferenza". Non si conosce - emerse sempre dalgi atti - né chi avrebbe commissionato il procacciamento dei voti né chi sarebbe stato il destinatario.

A margine della conferenza stampa è intervenuto anche il capogruppo del M5S in consiglio comunale a Brindisi, Roberto Fusco, candidato della coalizione progressista alle amministrative del 2023: insieme ai pentastellati c'era anche il Pd. "Il presidente Conte sta seguendo la vicenda e valutando anche gli effetti di quello che sta accadendo e si potrà scoprire. Nell'immediatezza - ha informato Fusco - ci sarà, anche dal Partito Democratico, un'interrogazione parlamentare".

"Da Brindisi parte una battaglia che deve essere nazionale e deve riguardare tutti perché è in pericolo la democrazia, altrimenti andrà a votare alla fine solo il 20% delle persone.

Ed il 20% delle persone è 'facile' da guidare con il denaro e promesse di assunzioni. Già - ha concluso il rappresentante del M5S -solo la promessa, in una situazione di disperazione, provoca la distorsione del voto".



