Circa 80 migranti sbarcano a Leuca, anche donne e bambini

Circa 80 migranti - tra cui donne e bambini - stanno per sbarcare a Leuca da un motoveliero partito due giorni fa da Tyana, in Turchia.

Nel primo pomeriggio militari del Reparto operativo Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza sono intervenuti a 24 miglia da Leuca per soccorrere l'imbarcazione. Alla partenza dalla Turchia il motoveliero é stato monitorato da un velivolo del Gruppo di esplorazione aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare che ha indirizzato sul posto due unità navali delle sezioni di Otranto e di Gallipoli.

Sul posto si sono recate anche tre unità della Capitaneria di Porto. Nel porto di Leuca è stata predisposta l'accoglienza dei migranti.



