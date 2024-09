Appello cittadini Taranto per la pace, 'rischio guerra globale'

"Prendiamo con fermezza le distanze dalla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre che ha votato per considerare legittimo il lancio di missili occidentali a lungo raggio dal territorio dell'Ucraina contro obiettivi in territorio russo. Questa decisione ci espone al rischio di una pericolosa escalation militare che potrebbe sfuggire al controllo e avvicinarci sempre di più al rischio inaccettabile di una guerra termonucleare. Una guerra che vedrebbe Taranto come obiettivo primario nell'ambito di uno scontro atomico dalle conseguenze inimmaginabili". E' quanto si legge in un appello per la pace sottoscritto da diverse decine di cittadini di Taranto, tra cui esponenti di movimenti e comitati, politici, religiosi, studenti e rappresentanti di associazioni di categoria. Un appello lanciato in occasione della Giornata Internazionale della Pace.

"Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione - aggiungono - per il fatto che tale risoluzione del Parlamento europeo si ponga in contrasto con le posizioni di alcuni governi alleati, tra cui gli Stati Uniti, la Germania e l'Italia, che si sono dichiarati contrari al lancio di missili a lunga gittata sul territorio russo".

I firmatari del documento ritengono "essenziale che tutte le forze politiche italiane, sia di governo sia di opposizione, trovino un'unità di intenti nel sostenere l'articolo 11 della nostra Costituzione e nel respingere qualsiasi tentativo di escalation che conduca a uno scontro diretto con la Russia. Non possiamo ignorare, infine, la tragedia in corso a Gaza. Anche su questo fronte, l'Italia deve prendere una posizione netta in favore della tutela dei diritti fondamentali e della cessazione delle violenze".

I cittadini auspicano "che l'articolo 1 dello Statuto del Comune di Taranto, che recita 'Taranto è una città operatrice di pace, libera da armi chimiche, atomiche, batteriologiche', venga valorizzato" come esempio concreto di impegno. Proponiamo infine che venga indetta un'assemblea cittadina per definire collettivamente le caratteristiche di questa azione corale a favore della pace, rendendo Taranto il centro di una mobilitazione nazionale e internazionale per la fine del conflitto".



