Marinucci nuovo comandante provinciale carabinieri di Taranto

Il colonnello Antonio Marinucci, 51 anni, originario di Sulmona, è il nuovo comandante provinciale carabinieri di Taranto. L'ufficiale è stato capo sala operativa del comando generale dell'Arma, struttura deputata, tra l'altro, alla gestione di situazioni di crisi di particolare rilevanza e gravità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. In precedenza è stato comandante provinciale di Fermo.

Marinucci subentra al colonnello Gaspare Giardelli che, dopo quasi tre anni, ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Taranto per trasferirsi a Roma all'Ufficio benessere del personale.

"Taranto - ha dichiarato il neo comandante in un incontro con i giornalisti - non merita una certa propaganda, questa città non è solo Ilva, ma ha grandissime potenzialità. Questa città mi ha sorpreso per l'accoglienza ricevuta. Ci sono ottimi rapporti interistituzionali e con le altre forze di Polizia. Questo approccio familiare e professionale garantisce la migliore collaborazione per il bene dei cittadini. A Taranto c'è un treno che sta andando nella giusta direzione".

Marinucci ha aggiunto che "l'Arma dei carabinieri sarà in prima fila per incrementare questo rapporto con la cittadinanza.

Prevenzione e vicinanza sono le parole chiave, il parlo con tutti, entro come comandante, ma divento subito cittadino comune: questo tipo rapporto consente di accorciare le distanze".

Nell'ambito dell'esperienza territoriale, Marinucci ha retto i Comandi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo, delle Compagnie di Tricarico (Matera) e di Anzio (Roma), maturando un ulteriore esperienza all'estero nell'ambito delle missioni "K-For", in Kosovo (2001-2002), e "Antica Babilonia" in Iraq (2003-2004).



