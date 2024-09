Calcio: in serie C Potenza a Cerignola senza tifosi

Nel girone C della serie C di calcio, domenica prossima, 22 settembre, il Potenza giocherà in casa della capolista Cerignola senza l'apporto dei suoi tifosi.

"In occasione della gara valevole per la quinta giornata del campionato nazionale di serie C Now e in programma domenica 22 settembre allo stadio Monterisi di Cerignola, alle ore 20.45 - è spiegato in una nota diffusa dall'ufficio stampa della società lucana - il prefetto di Foggia ha ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Potenza". Dopo quattro giornate di campionato, il Cerignola è in testa alla classifica con 10 punti, il Potenza al quinto posto con 7.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA