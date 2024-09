A Caserta il consolato onorario dell'India

E' stata inaugurata oggi a Caserta, a Palazzo Anto, in via Bosco, la sede del Consolato onorario dell'India per Campania, Basilicata e Puglia.

A fare gli onori di casa il console onorario Luigi Traettino, che ha accolto le autorità del territorio e l'ambasciatrice dell'India in Italia, Vani Rao.

La stessa Rao, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza dell'apertura della sede diplomatica per rendere ancora più saldi i rapporti tra India e Italia, concetti ribaditi dal console Traettino, dal sindaco di Caserta Carlo Marino e dal prefetto Giuseppe Castaldo.

Dopo l'inaugurazione, l'ambasciatrice ha visitato la sede di Confindustria Caserta; poi tappa alla Titagarh Firema, società leader operante nella progettazione, costruzione e riparazione di veicoli ferroviari, che fa parte del gruppo indiano Titagarh Rail Systems, dove sono stati inaugurati i nuovi uffici. La giornata si è conclusa con una visita alla Reggia di Caserta.





