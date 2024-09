Maltempo: auto travolte dall'acqua nel foggiano, disperso un vigile del fuoco

Un vigile del fuoco risulta disperso ed un altro è stato salvato dai suoi colleghi dopo che la vettura su cui viaggiavano è stata travolta dall'acqua a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Foggia.

Il vigile del fuoco disperso, un caporeparto, e il suo collega tratto in salvo, erano intervenuti insieme con altri colleghi per soccorre diverse decine di automobilisti rimasti in panne lungo le strade statali e provinciali dopo che una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta dalle 19 circa sulla provincia di Foggia. La zona più colpita è quella compresa tra San Severo, Apricena, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Sono in corso le ricerche del vigile del fuoco e di eventuali altre persone travolte.

Sono circa 25 i vigili del fuoco che erano partiti in soccorso degli automobilisti in panne (si parla di 50/60 autovetture) e che ora sono impegnati anche nelle ricerche del disperso. Da Foggia è partito il nucleo fluviale composto da cinque unità, a cui si sono aggiunti uomini dalle sezioni di San Severo, Deliceto, Lucera e San Giovanni Rotondo. Uomini in ausilio sono giunti anche da Bari.

La violenta pioggia, oltre a rendere impraticabili le strade e a bloccare gli automobilisti, ha allagato box, scantinati e pianoterra.



