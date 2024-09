Decaro, 'Fitto esponente qualificato e capace di interloquire'

"Faccio i miei auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto nominato dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione e alle Riforme. Credo che l'Italia sia rappresentata da un esponente del governo qualificato e capace di interloquire senza forzature ideologiche". E' il commento di Antonio Decaro, eurodeputato Pd.

"Conosco Raffaele Fitto da più di vent'anni - aggiunge - oltre ad essere italiani siamo anche entrambi pugliesi, da sempre abbiamo lavorato su fronti e schieramenti politici opposti ma quando si è trattato di collaborare per il bene del Paese e dei Comuni italiani, che ho rappresentato alla guida dell'associazione nazionale fino a maggio scorso, ho trovato in lui un interlocutore attento e disponibile. La delega alla Coesione è strategica per l'Italia e per tutti i paesi del sud dell'Europa che anche Fitto conosce molto bene".

"Sui temi, da parte mia ci sarà sempre massima disponibilità alla collaborazione. Spero - conclude - sarà questo l'approccio che lo guiderà anche in questa nuova avventura, dove mi auguro saprà separare l'appartenenza politica e la fedeltà alla sua leader di partito, dall'impegno istituzionale per cui è stato chiamato in Europa".



