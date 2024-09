Ritrovato in ipotermia l'uomo disperso nel Tarantino, indagini

(V. 'Uomo disperso in mare nel Tarantino ...' delle 16:26) E' stato trovato 'vivo ma non cosciente' nella Caletta dei Micenei a Marina di Pulsano (Taranto) l'uomo di cui la notte scorsa, intorno all'1.30, era stata segnalata la scomparsa. Si tratta di un tunisino di 28 anni (e non di 38 come si era appreso in un primo momento), dipendente di un hotel, guardiano notturno della spiaggia attrezzata sita in località Baia di Serrone. Era stata la direttrice della struttura alberghiera a denunciare la scomparsa ai carabinieri, che avevano subito interessato per le ricerche la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco.

Dopo oltre 11 ore, il 28enne è stato trovato, in stato di ipotermia e privo di sensi, in una zona non distante dal luogo in cui si erano perse le sue tracce. Dopo il rinvenimento da parte dei carabinieri di alcuni effetti personali del giovane, sia in acqua che su uno scoglio della Baia di Serrone, è stata disposta l'attività di ricerca e soccorso via mare con l'ausilio di una motovedetta.

"Alle 03:45, data la necessità di pattugliare l'area di ricerca anche via aerea, la sala operativa della Guardia Costiera di Bari - ricostruisce una nota - assumeva il coordinamento delle operazioni richiedendo la disponibilità di un velivolo della Guardia di Finanza che già collaborava alle ricerche con un proprio mezzo navale".

Alle operazioni ha partecipato anche il nucleo sommozzatori del Vigili del Fuoco di Bari per una ricognizione sia in superficie che in profondità del tratto di baia interessato.

Durante la giornata, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione della Guardia Costiera un velivolo ed un drone, garantendo la continuità delle ricerche non solo via mare ma anche via aerea.

Nel pomeriggio la svolta quando il personale delle unità navali della Guardia Costiera di Taranto e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato il giovane nella Caletta dei Micenei. Il 28enne è stato affidato al personale del 118, precedentemente allertato dalla sala operativa, per ricevere le prime cure e successivamente è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso le indagini per fare piena luce sull'accaduto.



