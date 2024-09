A partire dalle 20 di stasera, 16 settembre, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse in tutta la Puglia, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valido fino alle 20 di domani, 17 settembre.



