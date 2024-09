Incidenti stradali in Salento, due vittime in poche ore

Si allunga la scia di sangue sulle strade del Salento: sulla litoranea che collega Otranto a Porto Badisco nella notte è morto un motociclista 50enne, Giuseppe Fiorentino, originario di Galatina e residente a Castrignano dei Greci. Per cause in corso di verifica ha perso il controllo della moto andando a finire fuori strada . Poco prima, sulla statale 274, si è verificato un altro incidente in cui è morto un 29 enne di Melissano, Matteo Giuseppe Bortone: stava rientrando a casa da una serata trascorsa con gli amici a Gallipoli quando ha perso il controllo della sua Mini Cooper finendo contro il guardarail.



