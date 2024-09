Incendio danneggia un bar in Salento, indagini su cause rogo

Un incendio sulle cui cause sono in corso indagini è divampato la scorsa notte nel bar Punto Fisso, all'interno di una stazione di servizio a Nardò, in provincia di Lecce.

Le fiamme hanno distrutto la sala ristoro: la struttura, composta in parte da elementi in legno, alluminio e arredi (tavoli e sedie), è stata completamente avvolta dall'incendio.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse agli edifici circostanti, limitando così ulteriori danni alle strutture vicine e garantendo la sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia locale.



