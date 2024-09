Animatori 'Mabasta' nelle scuole per progetto contro il bullismo

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, come accade ormai da otto anni, i giovanissimi animatori dell'associazione anti-bullismo e anti-cyberbullismo Mabasta sono pronti a portare nelle classi in tutta Italia il loro modello per prevenire e contrastare 'dal basso' il bullismo insieme a diverse altre nuove iniziative.

Mabasta è l'acronimo di Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti, è l'associazione nata il 7 febbraio 2016 ad opera di una classe di 18 studenti di primo anno delle superiori ed è guidata dal suo co-fondatore e team leader Mirko Cazzato (oggi 22 anni), originario di Lecce.

I ragazzi che compongono il team sono oltre 40 studentesse e studenti tra i 14 e i 17 anni i quali, da settembre a maggio, entrano in centinaia di classi, conoscono ed interagiscono con i loro pari, e li sensibilizzano sui delicati temi del bullismo, cyberbullismo e bodyshaming tra giovani.

Il modello 'Mabasta' è un originale protocollo di 6 semplici azioni che ogni classe d'Italia può adottare per prevenire e contrastare "dal basso", da parte degli studenti stessi, episodi e atti di bullismo e cyberbullismo a scuola. Sono sei le azioni del modello: la selezione in ogni classe di un docente referente per ascoltare e comprendere le dinamiche della classe (MabaProf); la compilazione di un questionario anonimo utile a sondare sondare la situazione in classe e segnalare episodi di bullismo (MabaTest). l'elezione di due studenti responsabili della sorveglianza e della segnalazione di eventuali problemi (bulliziotto e nulliziotta).

Ed ancora: l'installazione di una cassetta in cui imbucare segnalazioni anonime (Bullibox); l'utilizzo di una piattaforma virtuale sul sito di Mabasta predisposta per l'invio di segnalazioni da smartphone, tablet e pc (MabaDAD) e, infine, il raggiungimento del titolo di classe debullizzata, come riconoscimento di un ambiente scolastico positivo e proattivo.

La novità per questo anno scolastico è la realizzazione del nuovo spettacolo teatrale intitolato "Ritorna Gentilezza".





