Operatori sanitari aggrediti, manifestazione a Foggia

E' Foggia la sede scelta da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed per lanciare un "messaggio forte e inequivocabile alle istituzioni tutte" per dire "basta alla escalation di violenza contro il personale sanitario". Una manifestazione si terrà domani (lunedì 16 settembre), a partire dalle 11,30, in via Martiri di via Fani, nei pressi dell'ingresso di viale Pinto del Policlinico di Foggia, dove nei giorni scorsi in tre episodi distinti sono stati aggrediti medici, infemieri e vigilanti da parte di pazienti o loro familiari. Saranno presenti i segretari nazionali di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio e di Cimo-Fesmed, Guido Quici. E' prevista la partecipazione di medici, dirigenti sanitari, infermieri, medici specializzandi e studenti rappresentati da Als-Associazione Liberi Specializzandi, Giovani Medici per l'Italia, Area Nuova-Associazione Studentesca e l'organizzazione Cittadinanzattiva. Interverrà il presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis.

"La nostra professione - commentano in una nota i segretari regionali di Anaao Assomed Puglia, Angelo Mita, e di Cimo Fesmed, Arturo Oliva - ha perso il suo peso in termini di rispetto sociale. Ciononostante, ognuno di noi ogni giorno, nel proprio ambito, continua a dare ed assicurare salute. Essere al fianco dei colleghi foggiani - è l'appello di Mita ed Oliva - ha proprio questo obiettivo: continuare a stare dalla parte dei pazienti ma pretendendo un miglioramento della qualità di vita e di lavoro per tutti noi". I rappresentanti sindacali dicono "basta" e aggiungono che "le misure da mettere in campo con urgenza devono essere incisive e decisive".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA