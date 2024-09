Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 36 alle.porte di Apricena nel Foggiano. La vittima era in sella a un motociclo che si è scontrato con un'auto Mercedes. Solo contusioni per gli occupanti della vettura. Sul posto oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità.



