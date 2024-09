Esplode in casa una bombola di gas, ferita 90enne in Salento

Una bombola di gas è esplosa nella tarda serata di ieri in una casa a Muro Leccese generando un incendio e causando il crollo di un muro interno. La proprietaria dell'appartamento, una 90enne che dormiva in camera da letto, ha riportato lievi ferite ed è stata medicata dal personale del 118. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti.

L'esplosione e l'incendio hanno causato gravi danni all'abitazione, che si trova al primo piano di una vecchia corte: due locali sono stati dichiarati inagibili dal tecnico comunale intervenuto sul posto.

A Parabita, sempre in provincia di Lecce, si è verificato un altro incendio la scorsa notte in un appartamento al primo piano di una palazzina. Le fiamme, che si sarebbero originate dalla lavastoviglie, hanno interessato solo la cucina che è stata dichiarata inagibile. Le quattro persone presenti nell'abitazione sono rimaste intossicate dai fumi e sono state trasportate in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA