Detenuto evade dal carcere di Lecce, in corso ricerche con droni

Un detenuto è evaso questa mattina dal carcere Borgo San Nicola di Lecce. Sono in corso ricerche da parte delle forze dell'ordine anche con l'utilizzo di droni. Lo riferisce il sindacato Conaippe. Da quanto si apprende l'uomo, un 29enne originario del Barese, era detenuto nel Rop, reparto di osservazione psichiatria, e sarebbe evaso durante l'ora d'aria.

Il detenuto evaso si chiama Vito Grassi ed è originario di Triggiano (Bari). L'uomo sta scontando una condanna per rapina a mano armata e viene definito un soggetto 'ribelle'. Grassi sarebbe evaso intorno alle 14.30 scavalcando la recinzione. Si sospetta che possa essere stato aiutato da qualcuno. Le ricerche sono in corso: sono state allertate tutte le forze dell'ordine e le pattuglie in circolazione.

