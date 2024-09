Bova e Capotondi nella stagione dei 110 anni del teatro Orfeo

Raul Bova, Cristiana Capotondi, Lina Sastri, Elio Germano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tanti altri artisti saranno protagonisti della nuova stagione del teatro Orfeo di Taranto, che il 27 febbraio 2025 festeggerà i 110 anni dalla sua fondazione. Oltre 25 spettacoli, compresi quelli fuori abbonamento, a cui si unirà una rassegna jazz.

Oggi la presentazione del ricco cartellone alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, dell'assessore alla Cultura Angelica Lussoso e di Mattia Giorno, consigliere del presidente della Regione Puglia. "Siamo emozionati - ha detto l'imprenditore Adriano Di Giorgio, che gestisce da 20 anni il teatro Orfeo con il fratello Luciano - per questo anniversario. Dal centenario sono passati dieci anni, tempo in cui il teatro si è evoluto a livello anche strutturale e come eventi. Cresce sempre di più la qualità di tutte le rassegne, come questa, che è la più importante".

Prosegue anche la scuola di recitazione del teatro, a cura di Clarizio Di Ciaula, che porterà in scena gli spettacoli "Io sono Santa", tratto dal libro della giornalista e scrittrice Alessandra Macchitella (il casting è aperto), e "Un matrimonio da ricordare" con Nathaly Caldonazzo.

"Anche quest'anno - ha sottolineato il sindaco Melucci - il teatro Orfeo si conferma come uno dei pilastri del movimento culturale ed artistico della nostra città. Il cartellone di appuntamenti che viene proposto è di altissimi livello, a dimostrazione di come Taranto sia sempre più considerata da registi e attori tra i più rinomati del panorama nazionale, e si integra bene con la stagione del teatro comunale Fusco. Poi contiamo di avere presto un altro spazio teatrale importante all'interno del Bac, il parco delle arti e della musica".

La stagione dell'Orfeo inizia il 24 ottobre con lo spettacolo "Il nuotatore di Auschwitz" con Raul Bova per terminare il 28 aprile 2025 con Paola Barale e Simone Montedoro in "Tris di cuori". Nella programmazione anche Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito in Vasame, Enzo De Caro e Nunzia Schiano in L'avaro immaginario, Martina Colombari e Barbara De Rossi, Lucrezia Lante della Rovere, il recital di Mariella Nava, il musical Mare fuori per la regia di Alessandro Siani (al Palamazzola), Angela Finocchiaro, Chiara Francini e Vincenzo Schettini.



