Tentato omicidio all'alba di oggi a Massafra, nel Tarantino. Un 22enne di origine pakistana è stato raggiunto da un colpo di pistola all'addome. Il giovane è stato sccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non è considerato in pericolo di vita. Indagini sono state avviate dai carabinieri per identificare il responsabile e stabilire il movente.



