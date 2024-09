Punti Impresa Digitale, a Bari quarta tappa del Pid Study Tour

Si terrà a Bari il 17 e 18 settembre prossimi la quarta tappa del Pid Study Tour, l'evento nazionale dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio italiane, con ospiti istituzionali ed esperti di innovazione e trasformazione digitale. L'appuntamento, dal titolo "Road to 2030. I nuovi servizi strategici dei Pid", è frutto della collaborazione tra Camera di commercio di Bari, Punto Impresa Digitale e Politecnico di Bari, con il supporto tecnico di Dintec, Consorzio per l'innovazione tecnologica - società del sistema camerale.

A ospitare l'evento sarà il salone San Nicola dell'ente barese (corso Cavour, 2).

Il "Pid Study Tour" si pone l'obiettivo di far conoscere le realtà del territorio in cui diversi players, pubblici e privati, insieme agli Enti camerali locali, hanno dato vita ad azioni di promozione, sensibilizzazione e diffusione dell'utilizzo delle tecnologie 4.0 nei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

La presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie ricorda che "sono 700mila le imprese accompagnate in questi anni nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità dai Punti impresa digitale (Pid) delle Camere di commercio. Sul tema dell'intelligenza artificiale, opportunità e strumento imprescindibile per la competitività, i Pid saranno sempre di più in prima linea, con attività di formazione e informazione".

Peculiarità della tappa barese saranno, nella prima giornata, il confronto fra tutti gli addetti ai Pid delle Camere di commercio - 7 gruppi, per un totale di 64 partecipanti - sui possibili nuovi servizi che la Rete potrà offrire in ciascun territorio, per accompagnare le imprese verso le nuove sfide di sviluppo digitale e sostenibile, e le attività laboratoriali realizzate in collaborazione con il FabLab del Politecnico di Bari presso la sede di Bitonto.

La seconda giornata vedrà invece un momento di confronto fra i partner dal titolo "TecnologIA, ImprenditorIA, StrategIA: fattori determinanti per un territorio sempre più competitivo".

Special guest Alberto Mattiello, fra i più importanti esperti internazionali di tecnologia e innovazione aziendale.



