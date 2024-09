Campanile nuova direttrice di Castel del Monte

È Donatella Campanile la nuova direttrice di Castel del Monte, sito Unesco di Andria.

"Sicuramente mi misurerò con un incarico impegnativo, ricco di promettenti prospettive - commenta Campanile in una nota - Sarà un'affascinante sfida contribuire alla valorizzazione di un monumento come Castel del Monte, elemento rappresentativo della Puglia in Italia e nel mondo".

Dal 2010 al ministero della Cultura come funzionario architetto, Campanile ha prestato servizio prima alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, poi al Segretariato regionale per la Puglia.

La neo direttrice ha assicurato che riprenderà il lavoro "dei colleghi che mi hanno preceduto, raccogliendo i frutti dei numerosi progetti già in corso" e promette di mettere "in campo strategie per programmarne di nuovi, rendendo Castel del Monte sempre più adeguato alle esigenze dei pubblici di oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA