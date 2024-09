Asl Bari affida a Comune Putignano gestione chiesa rupestre

Un progetto di restauro avanzato con tecnologie moderne e strumenti innovativi finalizzato alla tutela, messa in sicurezza e valorizzazione della storica chiesa rupestre di San Michele Arcangelo in Monte Laureto, a Putignano.

E' l'obiettivo della intesa tra Asl Bari e Comune di Putignano che hanno siglato un contratto di comodato d'uso gratuito per effetto del quale l'azienda sanitaria ha affidato il bene di sua proprietà per venti anni all'amministrazione comunale che, a sua volta, si impegna a realizzare la riqualificazione del sito e a potenziarne il valore turistico e culturale.

Questa mattina il direttore generale facente funzioni della Asl di Bari, Luigi Fruscio, ha consegnato simbolicamente le chiavi della chiesa al sindaco di Putignano, Michele Vinella, presso la struttura sanitaria di Monte Laureto.

"Con il Comune di Putignano - ha detto Fruscio - abbiamo creduto in questo progetto che ha un duplice valore, perché contribuisce, da un lato, a restituire bellezza e splendore ad un sito storico artistico finora trascurato e poco utilizzato, e dall'altro lo mette a disposizione della collettività".

La chiesa rupestre di San Michele in Monte Laureto a Putignano fa parte del complesso edilizio in cui si trova la struttura sanitaria della Asl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA