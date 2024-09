Vandalizzato vigneto di un agricoltore nel Foggiano

Un ettaro circa di vigneto vandalizzato con il taglio dei tiranti. E' l'amara scoperta fatta questa mattina da un agricoltore di 44 anni di San Severo nel Foggiano, Marco Pazienza. "Mi ha chiamato questa mattina mio fratello in lacrime - ha raccontato l'agricoltore - per riferirmi del danno subito. Per fortuna il prodotto di metà vigneto vandalizzato era già stato raccolto. Spero solo in un futuro migliore per i nostri figli".

L'atto vandalico subito dal 44enne si aggiunge ad altri simili avvenuti sempre ai danni di vigneti di agricoltori della zona nelle scorse settimane.

"Ci vorrebbe un intervento celere da parte dell'amministrazione comunale - osserva Ciro Caliendo, referente cia agricoltori italiani di San Severo - per attivare una videosorveglianza satellitare. Bisogna sfruttare le nuove tecnologie per cercare di arginare il problema che interessa i 3mila ettari di vigneti presenti nell'agro della cittadina del Foggiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA