Pure life experiences 2024, la Puglia a Marrakech con 500 buyers

La Puglia partecipa al fianco degli operatori del settore, al "Pure Life Experiences" di Marrakech, che si conclude oggi. L'evento da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer, le proprietà di maggior prestigio del mondo, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo. Sono stati oltre 500 i buyers che hanno partecipato all'edizione 2024, con nove operatori pugliesi e l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in prima fila come Destination Partner per il quarto anno consecutivo.

"La Puglia - spiega in una nota il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale - si consolida come destinazione autentica volta ad un turismo esperienziale. L'appuntamento di Marrakech permette di consolidare i flussi dai mercati in grande crescita come Stati Uniti e Canada, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia e Nuova Zelanda. I grandi operatori internazionali investono sempre più nella nostra regione e nel turismo di alta gamma. Consolidare questi mercati è un obiettivo strategico, con ricadute economiche sul territorio, considerando anche la tendenza del lusso a viaggiare tutto l'anno contribuendo alle nostre strategie di destagionalizzazione." La Puglia, nella sede dell'evento al Palais des Congrès di Marrakech, ha lavorato con due aree espositive a cura dell'Agenzia del Turismo della Regione Puglia/Assessorato al Turismo per presentare a buyers e media internazionali l'offerta del territorio, esperienze e itinerari di viaggio. Le sei imprese regionali presenti a 'Pure 2024', selezionate dalla Regione Puglia tra i migliori operatori del settore lusso, presenti nello stand istituzionale B2B di Pugliapromozione sono state Masseria Torre Coccaro; Naturalis Bio Resort; Palazzo Ducale Venturi; Pettolecchia Collection; Southern Vision Travel; Tenuta Furnirussi. Dalla Puglia hanno partecipato con stand autonomia Canne Bianche Lifestyle, La Fiermontina e Borgo Egnazia.

Nel secondo stand istituzionale di Pugliapromozione è stato allestito un "photo booth" dove gli operatori internazionali sono stati ritratti in uno scenario tipicamente pugliese e hanno potuto stampare cartoline personalizzate.



