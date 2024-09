Pigiama Run, torna a Bari la corsa solidale promossa dalla Lilt

Torna a Bari la Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama organizzata dalla Lilt - Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Come in altre 40 città italiane, la corsa si svolgerà venerdì 20 settembre. Appuntamento dalle ore 18.30 nel Parco 2 giugno, mentre il Village sarà aperto al pubblico dalle ore 17.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dal sindaco Vito Leccese, dall'assessora alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, dalla presidente della lilt Città Metropolitana di Bari Marisa Cataldo, dal comandante della Brigata meccanizzata Pinerolo dell'Esercito Yuri Grossi, dal dirigente regionale della sezione Bilancio della sanità e dello Sport Benedetto Giovanni Pacifico, dal direttore del dipartimento Medicina dell'età evolutiva dell'Asl Bari Mariano Manzionna e dal direttore facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari Paola Muggeo.

"Ringrazio la Lilt - ha detto il primo cittadino - per aver organizzato questo evento al quale l'amministrazione aderisce con entusiasmo. Alla Lilt va tutta la nostra gratitudine per il lavoro che svolge quotidianamente a favore della prevenzione delle malattie tumorali. Questa edizione della Pigiama Run acquista per me, sindaco oggi in pigiama, un'importanza particolare perché Bari in questo campo è diventata un punto di riferimento a livello nazionale: il numero delle iscrizioni è aumentato, il che fa ben sperare rispetto alla capacità di mobilitazione della nostra città in occasione di un evento come questo che per noi ha un valore sociale indiscutibile".

La Pigiama Run 2024 di Bari è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Coni, Sport e Salute, Comune di Bari, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari e Asl Bari, ed è stata organizzata in collaborazione con la Brigata meccanizzata Pinerolo dell'Esercito italiano.



