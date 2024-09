Modenese (Intesa Sanpaolo), 'economia pugliese è un'eccellenza'

"La tappa odierna di 'Imprese Vincenti' conferma che il tessuto produttivo pugliese è un'eccellenza del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Le aziende a cui abbiamo dato voce si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività, investendo in progetti innovativi per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti". E' quanto afferma Alessandra Modenese, direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'avvio della tappa barese di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese (pmi) che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

"L'attenzione alle persone, da sempre tra le priorità di Intesa Sanpaolo - evidenzia Modenese - è un concetto ampio, che va dall'utilizzo delle nuove modalità di lavoro al miglioramento dei parametri Esg (criteri che valutano tra l'altro la sostenibilità sociale e ambientale, e la governance di un'azienda, ndr), valori fondamentali per crescere in competitività".

"Intesa Sanpaolo - conclude - è al servizio dei territori in cui opera, affianca le pmi fornendo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici verso cui le aziende pugliesi dimostrano grande attenzione, facendo leva sulla loro capacità di innovare".

Le 150 Imprese Vincenti dell'edizione 2024 sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi in valore economico e impatto sociale, innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. Più in generale, sono l'adozione di criteri Esg, i progetti di crescita, l'impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l'economia del territorio, occupazione e benessere delle persone le direttrici da cui emergono le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo. A queste pmi la banca fornirà, insieme ai partner del progetto, gli strumenti per crescere, anche all'estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

Dall'inizio del programma si sono autocandidate in cinque edizioni circa 14.000 imprese, di cui 4.000 solo per la quinta edizione. Imprese che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.



