Dall'aerospazio alla moda,le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo

Dall'aerospazio alla cosmetica, passando per la chimica e la moda, sono dieci le esperienze imprenditoriali di Puglia, Basilicata e Molise che saranno premiate stasera a Bari nella quinta edizione di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle pmi che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

Le imprese sono la Planetek Italia di Bari per il settore aerospazio; la Fiore di Puglia di Corato (Bari) per il comparto alimentare; la Lab Instruments di Castellana Grotte (Bari) per il comparto chimica; la N&B Natural is better di Martano (Lecce) per il settore cosmetica e integratori; la Lux Impianti di Tramutola (Potenza) per l'elettromeccanica; la Niteko di Montemesola (Taranto), che si occupa di sistemi di illuminazione; la Magel di Rutigliano (Bari) per l'industria manifatturiera; la Aumatech di San Salvo (Chieti) per la meccanica; la Sps Manifatture di Collepasso (Lecce) per la moda e l'abbigliamento; la South Energy di Ostuni (Brindisi) per i servizi energetici. In particolare, la Planetek, che impiega oltre 100 donne e uomini, spazia dal monitoraggio ambientale e del territorio fino alle missioni satellitari scientifiche e di esplorazione dello spazio. La Fiore di Puglia è una realtà leader nella produzione di taralli e altri prodotti da forno valorizzando la cultura contadina e gastronomica pugliese. La Lab Intrsuments è un'azienda specializzata in produzione di materiali di riferimento certificati (Crm) necessari nei laboratori di analisi chimica che effettuano analisi di residui di pesticidi in alimenti di origine vegetale ed animale. E' l'unica azienda nazionale accreditata.

La N&B Natural is better si occupa di ricerca e sviluppo di soluzioni naturali e bio per migliorare la qualità della vita, specializzata nella realizzazione di linee personalizzate. In 35 anni ha sviluppato in Salento una filiera produttiva corta, dalla pianta al prodotto finito. La Lux Impianti è specializzata nella progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrostrumentali, sistemi di automazione complessi e 'fire & gas'.

La Niteko è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di apparecchi di illuminazione a led per esterni e grandi aree. Ha una sede aziendale a energia quasi zero (Nzeb) e applica i principi di ecodesign, utilizzando lampade in materiali plastici riciclati e riciclabili.

La Magel è leader nella realizzazione di film plastici e accessori per vigneti e frutteti. La Aumatech progetta e costruisce macchinari per la produzione di componenti in plastica e in materiale composito per stoccaggio di gas alta pressione, compreso l'idrogeno. La Sps Manifatture è un laboratorio di ricerca avanzato e fornitore di servizi di modellistica, campionatura, capi per sfilate per i più importanti brand internazionali. La Southenergy offre soluzioni per la produzione di energia 'self-made' da fonti rinnovabili.





