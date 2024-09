Il sindaco di Bari dona la Costituzione ad alunni scuola media

"L'auspicio mio e dell'amministrazione è che tutto proceda nel migliore dei modi.

La scuola è un'istituzione importantissima per la società, e per questo merita tutto il nostro supporto. Siamo alle battute iniziali di questa nuova amministrazione e con l'assessore Vito Lacoppola, già da qualche settimana, stiamo monitorando la situazione per verificare le necessità e gli interventi da mettere in campo: per il momento i segnali sono incoraggianti.

Speriamo che questo primo giorno sia un momento di gioia per tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi che iniziano il nuovo anno scolastico con tanti sogni e anche con qualche ansia". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che questa mattina, con l'assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, ha incontrato le alunne e gli alunni della scuola media Carducci, in occasione dell'avvio delle attività didattiche. Il sindaco ha donato a ogni classe il testo della Costituzione: "Questo testo - ha detto - è il mio augurio per ogni bambino della città perché è nella nostra Costituzione che sono presenti le fondamenta più importanti del nostro vivere civile ed è il miglior insegnamento possibile per ogni cittadino Italiano. Con gli insegnanti potranno leggere e commentare i singoli articoli." "Oggi vogliamo augurare buon anno agli alunni della città di Bari che in questi giorni stanno vivendo i primi giorni di scuola - è il commento dell'assessore Lacoppola -. In fondo come loro mi ci sento un po' anche io, alle prese con una nuova delega che intendo onorare con cura e passione".



