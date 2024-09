Emiliano in scuola del grembiule verde, 'esercitate la libertà'

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, accompagnato dall'assessore a Formazione e Scuola, Sebastiano Leo, stamattina ha visitato l'istituto comprensivo di Guagnano-Salice Salentino, in provincia di Lecce, per il messaggio di auguri di buon anno scolastico a tutti gli studenti pugliesi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nelle sedi dell'istituto scolastico dislocate tra i comuni di Guagnano e Salice Salentino, dove tutti i nuovi iscritti indosseranno un grembiulino di colore bianco e verde, piuttosto che i tradizionali rosa per le femminucce e azzurro per i maschietti, con l'obiettivo di promuovere il rispetto delle diversità.

"Sono venuto qui - ha detto Emiliano - soprattutto per incoraggiare il dirigente scolastico, i consigli comunali di Guagnano e Salice Salentino, ad esercitare il coraggio e la libertà nel trovare soluzioni che loro ritengono più idonee, ovviamente col consenso delle famiglie. Lo spunto è stato anche quello di confortarli dallo shock mediatico imprevisto che hanno dovuto sopportare per la vicenda dei grembiulini. Tutto il lavoro che viene svolto per fare in modo che tutto sia pronto per l'inizio dell'anno scolastico, è un lavoro faticoso ma anche appassionato ed entusiasmante". "Ringrazio - ha aggiunto - la scuola pubblica che guarda a tutti nella stessa maniera: è l'incarnazione stessa del principio di uguaglianza, è una scuola laica, multietnica, multireligiosa, rispetta le opinioni di tutti e chiede solo il rispetto delle leggi".



