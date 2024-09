Acciaierie d'Italia in As, 'riparte attività flotta navale'

Acciaierie d'Italia in As annuncia il completamento di un "primo fondamentale e importante tassello per il ripristino delle unità navali: è stata infatti avviata - si evidenzia in una nota - un'operazione sulle unità navali più strategiche, a partire dalla nave Gemma che questa notte ha ripreso la navigazione e le attività commerciali. La nave era rimasta bloccata a Singapore per oltre tre anni dal 2020".

Gemma, lunga 330 metri e larga 57, è dedicata al trasporto strategico di materie prime dal Brasile a Taranto e può trasportare fino a 315.000 tonnellate di minerale. Il suo arrivo nel capoluogo ionico è previsto per novembre 2024.

Questa settimana riprenderà il mare anche la Ursa Minor, ammiraglia della flotta per il trasporto di prodotti finiti e semilavorati, con una capacità di 30.000 tonnellate. Nel frattempo, la nave gemella Ursa Major entrerà in cantiere per lavori di manutenzione e riclassifica, con l'obiettivo di tornare operativa entro la fine dell'anno. Il piano di ripartenza proseguirà, inoltre, con il riavvio delle unità di stazza minore, Corona Australe e Corona Boreale.

A comunicare le novità, a nome dei commissari straordinari e del direttore generale di Acciaierie d'Italia in As, è il direttore della Logistica, supply cChain e Adi servizi marittimi, Angelo Colucci. "La situazione che ci siamo trovati ad affrontare era molto critica - spiega -. Tutte le cinque navi della flotta e le otto unità galleggianti erano contemporaneamente ferme e inattive a causa di mancata manutenzione e certificazioni di classe scadute. Abbiamo subito attivato un piano di ripristino mirato, con un focus prioritario sulle unità strategiche".



