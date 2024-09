Vescovo Foggia, 'aggressione a medici? Chiediamo pace e dialogo'

"Lo scollamento che sta avvenendo nella società è estremamente preoccupante. Da un lato noi siamo vicino alle famiglie che hanno malati in ospedale e preghiamo per Natasha Pugliese (la ragazza di 23 anni morta nei giorni scorsi durante un intervento chirurgico, a seguito del quale alcuni parenti della paziente hanno aggredito gli operatori sanitari, ndr) e la sua famiglia. Dall'altro ogni violenza è assolutamente inaccettabile e farsi giustizia da soli è qualcosa che va al di là di un governo e di uno stato di diritto come quello italiano". Così l'arcivescovo della diocesi di Foggia e Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, nel suo messaggio alla cittadinanza dopo le ultime aggressioni ai danni del personale sanitario in servizio al policlinico Riuniti di Foggia.

"Tutto questo - ha continuato monsignor Ferretti - deve interrompersi perché gli episodi che si registrano in questi giorni e non solo (perché potremmo allargare il tema alla scuola e ad altri ambiti della società) mostrano una società che comincia a basare sempre più i propri principi sulla violenza.

Per cui chiediamo a tutti pace, dialogo e rispetto delle istituzioni. Sono stato a ferragosto in ospedale a trovare pazienti e personale sanitario. Ho visto un sovraffollamento di pazienti e personale stanco. Dobbiamo tutti avere più pazienza perché - ha concluso - la situazione è difficile. A tutti chiediamo più solidarietà e pace".



