Donazioni a Oncoematologia pediatrica Taranto, doppio evento

In occasione della II edizione del concerto di Kid Yugi a Massafra (Taranto) e del festival del tatuaggio, che si svolgeranno rispettivamente il 21 e 22 settembre, torna il connubio tra musica e solidarietà.

L'organizzazione dell'evento anche questo anno ha deciso di devolvere tutto il ricavato ai reparti di oncologia ed oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata.

Una parte della donazione, in particolare, sarà utilizzata per un progetto di creazione in Asl Taranto di una biobanca, prevalentemente orientata a patologie oncoematologiche.

L'iniziativa, che nel 2023 ha permesso di raccogliere 18mila euro, con i quali è stato possibile sostenere la borsa di studio per un medico impiegato in oncoematologia pediatrica, si svolgerà anche quest'anno a Massafra, città natale del rapper Kid Yugi. L'evento nasce grazie all'iniziativa di un gruppo di amici di Simone Mellone, giovane massafrese scomparso prematuramente per un tumore, che hanno saputo trasformare il dolore in un'azione pubblica solidale.

Alla presentazione dell'evento, che si è svolta nella direzione di Asl Taranto, erano presenti Vito Gregorio Colacicco, direttore generale dell'azienda sanitaria; Salvatore Pisconti e Valerio Cecinati, direttori rispettivamente dell'oncologia e della oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata; Marilina Tampoia, direttrice del laboratorio analisi e patologia clinica; Giovanni Giasi, tour manager di Kid Yugi e presidente dell'associazione "Roots" che cura l'evento; Angelo Mellone, tatuatore e fratello di Simone; Francesco Cacciapaglia, consigliere del Comune di Massafra che patrocina il festival.

Sabato 21 settembre è previsto il live concert nell'area spettacoli nei pressi dello stadio comunale di Massafra dalle ore 18 alle 24. Oltre a Kid Yugi si esibiranno anche altri rapper. Domenica 22 settembre la tattoo convention presso il Palazzetto dello Sport di Massafra dalle ore 11 alle 23 sotto la direzione di Angelo Mellone, con il coinvolgimento di oltre trenta tatuatori e writers, provenienti da tutta Italia più contest di freestyle



Riproduzione riservata © Copyright ANSA