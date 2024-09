A Taranto rievocazione della battaglia tra Normanni e Bizantini

Torna in scena sabato e domenica prossimi a Taranto, a partire dalle 16.30, la rievocazione della Battaglia dell'XI Secolo tra Normanni e Bizantini. Da un lato, l'esercito capeggiato da Roberto il Guiscardo e dal conte Malgerio, dall'altro le truppe che provano a difendersi dagli invasori, proteggendo i loro territori: Taranto, Brindisi, Oria e Otranto. Sullo sfondo, le voci narranti dell'attore e regista Massimo Cimaglia e dell'attore Giovanni Guarino in un dialogo tra due civiltà profondamente diverse.

Saranno loro a guidare il pubblico nel grande scontro dell'anno Mille, contestualizzando il momento storico e l'episodio, descritto nel Chronicon Northmmannicum. "Nel 1060 - si legge - fu presa la città di Taranto dal capo Normanno Duce Roberto detto il Guiscardo: poi giunse a Brindisi e la conquistò. Il Normanno conte Malgerio giunse ad Oria e cacciò di lì i Greci". E ancora: "In ottobre giunse Miriarcha con un esercito Imperiale con al seguito truppe Varieghe combattè una grande battaglia contro Roberto e Malgerio e scacciò i Normanni.

E così recuperò quelle e altre terre e anche Otranto".

E' un progetto dell'associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine con il patrocinio e il sostegno del ministero della Cultura, del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Taranto.

Questa XIII edizione ospiterà 22 gruppi di rievocatori - tra i quali una rappresentanza internazionale - e un grande accampamento nei pressi del fiume Cervaro e del mar Piccolo, tra armi e armature, circa 50 tende, soldati, la riproduzione della vita dell'epoca e di attività artigianali.

Gli oltre 200 rievocatori partecipanti sono tra i più titolati per conoscenze, coerenza filologica e competenze nelle arti marziali medievali. Come ormai tradizione, ad ospitare la Battaglia sarà la zona dei Battendieri. Si comincia sabato 14 con la guerra tra Impero Bizantino e Normanno per la conquista del ricco Sud Italia. La domenica epilogo con lo sbarco del generale bizantino Mariarcha e del suo esercito, in grado di sconfiggere il forte contingente rivale.



