A Barletta tre giorni per rivivere la Disfida

Un salto nel passato di più di 500 anni. Un viaggio in un tempo in cui un'offesa era seguita da precisi rituali: dal guanto di sfida lanciato e accettato, al giuramento per l'onore, passando per l'investitura, la battaglia e il corteo della vittoria. È quanto la città di Barletta si prepara a rivivere dal 13 al 15 settembre prossimi con la Disfida che firmata dal regista Francesco Gorgoglione, non porterà in scena il certame. "Sarà un'edizione fedele alla memoria storica, basata sui testi dell'anonimo di Veduta, del Guicciardini e di Massimo D'Azeglio e legata all'identità del territorio", ha spiegato il regista nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina. La disfida risale al 13 febbraio 1503 quando si sfidarono 13 cavalieri italiani guidati da Ettore Fieramosca e altrettanti francesi per vendicare l'offesa che Charles de la Motte aveva fatto durante un banchetto, appellando gli italiani come "vili, paurosi e inetti e sempre vinti e soverchiati dai francesi". La rievocazione storica è stata voluta dal Comune di Barletta con la collaborazione del Teatro pubblico pugliese. "La rievocazione continua a essere attrattiva, sostenendo l'economia turistica e l'immagine cittadina", ha detto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito evidenziando che "ci attendono giorni di spettacolo" come venerdì quando alle 21 si terrà lo spettacolo dei quattro elementi, acqua, fuoco, aria e terra, a cura di Res Extensa ed Elisa Barucchieri. Del cast fanno parte, tra gli altri, Francesco Di Leva, David di Donatello 2023 come Migliore attore non protagonista che interpreterà Fieramosca, Franco Nero nei panni di Consalvo da Cordova e Alba Parietti che sarà Elvira da Cordova. "Il Teatro pubblico pugliese è orgoglioso di essere anche per questa edizione al fianco dell'Amministrazione di Barletta - ha aggiunto Sante Levante, direttore del Tpp - La disfida onora la storia del nostro territorio".



