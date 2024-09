Tentato omicidio a Trani, riunione del comitato ordine pubblico

Pianificare strategie di prevenzione e contrasto della criminalità attraverso il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e adottare misure preventive rafforzate. È quanto deciso nel corso della riunione odierna del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta di Barletta-Andria-Trani, Silvana D'Agostino dopo il tentato omicidio di un 28enne avvenuto all'alba di ieri a Trani, e l'arresto del presunto autore.

Nella riunione, a cui ha partecipato anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, è stato esaminato "il contesto in cui è maturato il tentato omicidio e i collegamenti criminali delle persone coinvolte", spiega una nota della Prefettura. I controlli da parte delle forze dell'ordine saranno intensificati per "non offuscare i dati positivi" relativi ai primi otto mesi dell'anno che a Trani parlano di "una diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno" dei reati. Un calo dovuto anche "al cospicuo rinforzo degli organici dei presidi di sicurezza territoriali", predisposti dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"L'episodio di ieri incide negativamente, purtroppo, sulla percezione di sicurezza dei cittadini - dichiara la prefetta - e non per questo abbasseremo la guardia". D'Agostino spera nella "massima collaborazione da parte dei cittadini nel denunciare qualsiasi episodio criminoso di cui siano vittime o testimoni".





