Picchiato per sguardo di troppo nel Tarantino, arrestato 24enne

A causa di uno 'sguardo di troppo' un 36enne di origini napoletane, ma residente a Martina Franca (Taranto), è stato picchiato, anche con l'utilizzo di uno sgabello, e minacciato con coltello alla gola, da tre giovani. Uno di essi, di 24 anni, già affidato in prova ai servizi sociali per vecchi reati, è stato arrestato dai carabinieri della cittadina della valle d'Itria. Risponde di lesioni, minaccia aggravata, porto abusivo di coltello e violazioni delle prescrizioni dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

La scorsa notte i militari sono intervenuti in piazza Crispi, dove, secondo quanto emerso grazie all'ascolto di testimoni e alla visione delle immagini di video-sorveglianza, sarebbe avvenuta la violenta aggressione.

Il 24enne arrestato, insieme ad altre due persone, avrebbe agito a seguito di un banale 'sguardo di troppo'. I tre giovani, infatti, mentre bevevano una bibita nei pressi di un distributore automatico, hanno visto l'uomo che, nel transitare a piedi con il proprio cagnolino, si è girato verso di loro, attirato dal fracasso e dagli schiamazzi dei ragazzi. A quel punto questi ultimi lo avrebbero aggredito, colpendolo con uno sgabello, e poi con calci e pugni. Uno di loro avrebbe inoltre puntato un coltello alla gola dell'uomo, minacciandolo di morte.

Il 36enne, soccorso da alcuni passanti, è riuscito ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione. Visitato il mattino dopo dai medici dell'ospedale di Martina Franca, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Un 24enne è stato individuato e condotto in carcere, proseguono le indagini per identificare gli altri due aggressori.



