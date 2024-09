L'alta Murgia è stata proclamata geoparco mondiale Unesco

"Con immenso orgoglio accogliamo il riconoscimento dell'alta Murgia come geoparco mondiale Unesco".

Lo annuncia il presidente del parco, Francesco Tarantini, comunicando l'ingresso dell'area murgiana nell'elenco dei 213 geoparchi al mondo diffusi in 48 Paesi.

L'alta Murgia è il 12esimo geoparco riconosciuto in Italia.

Si tratta di "un traguardo storico non solo per la Puglia, ma per l'Italia intera, confermando l'inestimabile valore geologico, naturale e culturale di questa terra", aggiungono dall'ente parco ricordando che il riconoscimento arriva dopo tre anni di "duro lavoro" e che ora il parco entra "a far parte di una rete globale di territori riconosciuti per il patrimonio geologico di rilevanza internazionale".

"Questo titolo - aggiunge Tarantini - rappresenta un'opportunità per stimolare la crescita delle comunità locali attraverso le iniziative future che andremo a realizzare. Il nostro territorio ha ora una vetrina internazionale che ci permetterà di promuovere le nostre eccellenze in tutto il mondo".

"L'alta Murgia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia - conclude - puntando a progetti di conservazione, educazione e valorizzazione che porteranno beneficio al nostro territorio".



