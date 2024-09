Deve assistere madre disabile, ok trasferimento dipendente Asl

Il Giudice del Lavoro del tribunale di Taranto, Maria Leone, ha sancito il diritto di una dipendente della Asl ionica, in servizio al presidio ospedaliero di Massafra, di ottenere il trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio di Ginosa, dovendo la stessa assistere la madre disabile titolare dei benefici concessi dalla legge 104/92.

E' stato così accolto il ricorso presentato dall'avv. Fabrizio Del Vecchio per conto della lavoratrice. L'Asl aveva respinto la richiesta della dipendente.

Per il Giudice del Lavoro "in altri termini la Asl, su cui ricade integralmente l'onere probatorio, per un verso non prova alcuna carenza di personale presso il presidio ospedaliero di Massafra (limitandosi a produrre elenchi di lavoratori dipendenti Asl che hanno pure diritto ai benefici ex lege 104/92) e non contesta le nuove assunzioni presso la sede richiesta dalla ricorrente, ma si limita a lamentare generiche difficoltà a ricorrere allo strumento della mobilità, sicchè ha preferito colmare le vacanze con nuove assunzioni anziché trasferire la ricorrente vicino al domicilio del disabile che assiste".

Il ricorso "è dunque fondato - è detto nella sentenza - e va dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento presso il distretto 1 della Asl Taranto".



