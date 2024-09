Detenevano gatti in gabbie e alla corda, due denunce

Il Nucleo di Guardie Zoofile di Stop Animal Crimes Italia è intervenuto a Ostuni (Brindisi) dove una famiglia deteneva gatti alla corda e in gabbie in condizioni igienico-sanitarie precarie e incompatibili con la loro natura.

Si è così proceduto al sequestro penale di 7 gatti - tutti sprovvisti di microchip - e degli oggetti di costrizione. Due persone, madre e figlio, sono state denunciate per il reato di abbandono di animali, previsto dall'art. 727 del codice penale, che punisce "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

In particolare, una gatta adulta, che stazionava su un cumulo di feci con 3 gatti di circa 50 giorni, si trovava legata con una corda fissata al muro. Altri tre gatti, di circa 4 mesi, si trovavano rinchiusi in una piccola gabbia tra i propri escrementi.

Il sequestro, convalidato dal pubblico ministero del tribunale di Brindisi Giovanni Marino, è stato già notificato dalle guardie zoofile ai due indagati su delega del magistrato.

Non appena i tempi lo permetteranno i gatti saranno affidati a famiglie.

Il Nucleo di Guardie Zoofile ricorda "che i gatti sono per natura animali liberi e che ogni modalità di detenzione coercitiva e in danno della loro etologia costituiscono reato".





