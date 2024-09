Al Petruzzelli di Bari la versione rinnovata del Musical Shrek

Domenica 15 settembre andrà in scena la versione rinnovata del musical TYA - Shrek al Teatro Petruzzelli di Bari con un doppio appuntamento: pomeridiana (ore 17.00) e serale (ore 19.30), quest'ultimo sarà introdotto dal giornalista Attilio Romita. Lo spettacolo è prodotto da AncheCinema, società pugliese fondata da Andrea Costantino che, negli ultimi otto anni, ha consolidato il proprio ruolo nella produzione e distribuzione culturale, attraverso la gestione di teatri, la produzione di grandi spettacoli e un'intensa attività di progettazione proiettata al futuro.

La regia è firmata da Graziano Galatone, performer del Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.

Il musical è un riadattamento dell'omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione tratto dal libro illustrato di William Steig. Ha debuttato a ottobre 2022 al Teatro AncheCinema di Bari con diciassette repliche, successivamente al Teatro Curci di Barletta nell'ambito della stagione di prosa del Teatro Pubblico Pugliese e al Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro con un assoluto successo di pubblico e critica.

Nei panni del protagonista di questa favola contemporanea, Michele Savoia, versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per "Il mistero della scuola incantata", affiancato da alcuni tra i più talentuosi performer del musical italiano e da eccellenze provenienti da accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l'International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano. Lo spettacolo andrà in tour nei più importanti teatri italiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA