A Bari mostra fotografica 'Life Support. La nave di Emergency'

Sarà esposta nella sala ex Tesoreria del Comune di Bari da domani al 13 settembre (dalle ore 17.30 alle 20 con ingresso libero) la mostra fotografica "Life Support. La nave di Emergency". Oggi la presentazione alla presenza dell'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, della coordinatrice del gruppo Emergency Bari Gabriella Nencha e di Simona de Gennaro, già responsabile della logistica a bordo della nave Life Support.

La rassegna fotografica, promossa dal gruppo di volontari Emergency di Bari, racconta, attraverso gli scatti esposti, le attività di ricerca e soccorso in mare della nave Life Support, attiva da dicembre 2022 nel mar Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.

Con l'ausilio di un visore a 360 gradi, i visitatori avranno la possibilità di vivere un'esperienza immersiva, salendo virtualmente a bordo della nave per conoscerne da vicino il quotidiano e le attività del gruppo.

"La città di Bari - ha sottolineato Domenico Scaramuzzi - è sempre stata vicina a Emergency. Per noi questa è una vicinanza naturale, perché Bari è città accogliente, una città che esprime questa sua vocazione anche nello Statuto comunale".

"Ringrazio il sindaco Vito Leccese, l'assessore Scaramuzzi e tutta l'amministrazione comunale - ha proseguito Gabriella Nencha - che ci è stata molto vicina e ci ha accolti a braccia aperte, ospitando questa mostra fotografica e collaborando con noi anche per l'evento che celebrerà i 30 anni di Emergency in programma sabato 14 settembre, nel parco Don Tonino Bello".





